В Калужской области 14 беспилотников не долетели до целей
В течение среды, 9 сентября, в регионе силы ПВО уничтожили беспилотники в небе семи муниципальных округов.
Как сообщает губернатор Владислав Шапша, их сбивали на территории Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры по предварительной информации нет.
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