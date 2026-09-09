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В Калужской области 14 беспилотников не долетели до целей

09.09, 20:59
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В течение среды, 9 сентября, в регионе силы ПВО уничтожили беспилотники в небе семи муниципальных округов.

Как сообщает губернатор Владислав Шапша, их сбивали на территории Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры по предварительной информации нет.

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