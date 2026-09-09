Калужское небо закрыли для самолетов

Росавиация вновь ввела ограничения на полеты в нашем регионе.

Как сообщили утром в среду, 9 сентября, в федеральном ведомстве, это связано с угрозой атаки БПЛА.

Ранее ограничения уже вводились в этот день, но были отменены.

Напомним, следить за текущим статусом аэропортов по всей России можно в нашем специальном разделе.