Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужское небо закрыли для самолетов
Происшествия

Калужское небо закрыли для самолетов

Дмитрий Ивьев
09.09, 09:50
0 371
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Росавиация вновь ввела ограничения на полеты в нашем регионе.

Как сообщили утром в среду, 9 сентября, в федеральном ведомстве, это связано с угрозой атаки БПЛА.

Ранее ограничения уже вводились в этот день, но были отменены.

Напомним, следить за текущим статусом аэропортов по всей России можно в нашем специальном разделе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBNSE1nVkcvdjlWUDdKTkdVRUE3ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiYno4Z3VkU0w0NUExZlc2SHgycE1RVWRhOFpEY2JEdkYrM3A1c0VZSjVqWGo3WmFEWWtQQkJrWmY2RmV0Mk5lVW5rTzFWZERaaldRby9vREZHSkFKNktBVzg2MlpLV01QdGtBampBaHgxaE5LN09pcHBUM0krOWJDNm1zU201Sm8yWmFjd1hhc0pvUGpKdGY0RTdWSkJRWkJoZFV4UDZQWlcvV213N1RBOGF4VEhwYy84QU1ObW05bXRhSlhJY0hLYm01ajFmRE0vTVZHUFpCekVSQ1MzYmFWTmJpQXVPd1lhZ1pVMWlwaVgydzNaclVJdXFkMjRXVjBCUHduVzJxZXhtSmFUMzEzWldYTFBlSUxoUGxvdnQzQklUM3VBdkF6dHFKR2JIeUV6MXZueHhUbXpUUUFXeFZ6YW93RVpQcnhVR2szcmwyaCtQenBlcjMzQ1l2anhucGRzZll6aStFeUs2RDlPWVg4b1daWC83NGdiYldkU1hBWm9SZTQ4d283dlFUUXBlNnliVHdUZDB5ejBidTFjaXhwUkFBS05lbXJMSVUzYm9laWE5NGZhWWVQak9BWmg0aVhRT21hT042diIsIm1hYyI6IjRhYzhhNGRjNTI1MjRiNmFjZjUwMmYzMTg0NzYwNjAwNTcxZmVkZmM5OTcwYzJkMzQ4MTQ4NGViNTU1YTBmYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtnSVlyMFRpY0FDTGMwQSthWEdEeVE9PSIsInZhbHVlIjoiVXBLWVgzQitGU0dyeXp3eGd5dkNCem5xcmltQXlKeDE2WmlrMHRTVnFKdkJzNUxJTWt4cHc4YUROVHZXSW9QOERVOXk0VnVpcDIwYXZuQ3Z4LzVMcmFGSkdKalRnNUdsRDVxZVgzUUwreXpTaUJiN0c2ZDRaaVdvSERDVzd2a0ZCVmdZNytBRE40RnNzOU5nMGhYWlNaek9NbWQ2eU55YkdKMDdlTkQvSkdOYUh5bDY1dzREOFdCLzRSRU9QTm1pV2dWaGJFc1VrU2xPZ1VFMVdRT01BcVdZb0ZyVWd6Nzd3NlJvTjVBY0tybUJmRHR5SFBEVEdpSUtXYURaeEcyYkNCekdRdEhML2dEdEJyL09SaXYzZlRFR25sTWwrelNtRWIwYllHOGhEQkdoVzJpbG9tazV2d0o3UUUxU0NXZ2lBYlNLV1RxRzhvVUFVNEI0YTFwQmtUaXQ5TjNZVFRtd0gwY3dxTmk5VUtWanpWT2tvTWdaU2p5bjdQLzdJUEM0eUlpbDZNQ1d4dTBEZGJDSFlhZExVZDUvMWNycGZaUXhLdWVjMzIyaWJ1bitPcDhOMit2NXBteFlnRDl1bVB2QzgrbS83UWlzckNrQmlVenAydFhEMi9LZDE5ekNDWFlnSnA0a0prcmluN0F1ZTUyb05FUmloOTdiNldEUTVqNDZiN0ZGdmwzeVNYRUpiNE5JUjl6ODdITHlFelFBdTdzaHlTeHVSakRGUXdnVkxIZWxZNWI4M3hocmw5LytPMXdDYiszaXJJTUs4Zm5zcEo0RVcvamJwalNqdyt4c0NEQklYR2ZranUvLy9IcE85Q2o1YVFFY0YreUpWRU1VN1pZZiIsIm1hYyI6Ijc4YzE0YmQyMDVhZTE2ZGRlMWFmYjIwZDA0NzUwODljNGYzMTUwYWVkOGZjMjMyN2I5YzlmMTYwYTJmZjFjNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+