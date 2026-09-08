Два беспилотника сбили в Калужской области

В течение вторника, 8 сентября, силами ПВО уничтожены два БПЛА над территориями Жиздринского и Сухиничского муниципальных округов.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал он.