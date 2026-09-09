В Калуге пропал 13-летний мальчик

Во вторник, 8 сентября, ушел в неизвестном направлении Никита Кафарский, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет информации, где может находится ребенок.

Рост мальчика – 160 сантиметров. Он был с синим рюкзаком в черной кофте, черных брюках и белых кроссовках.

Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.