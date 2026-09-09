В Калуге пропал 13-летний мальчик
Во вторник, 8 сентября, ушел в неизвестном направлении Никита Кафарский, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Пока нет информации, где может находится ребенок.
Рост мальчика – 160 сантиметров. Он был с синим рюкзаком в черной кофте, черных брюках и белых кроссовках.
Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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