Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пропал 13-летний мальчик
Новость дня Происшествия

В Калуге пропал 13-летний мальчик

Дмитрий Ивьев
09.09, 08:27
0 982
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 8 сентября, ушел в неизвестном направлении Никита Кафарский, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет информации, где может находится ребенок.

Рост мальчика – 160 сантиметров. Он был с синим рюкзаком в черной кофте, черных брюках и белых кроссовках.

Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IksrNklBRFhhcmNKZUpqcVJpa0pwUGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3NyZlZHak15SGVpcXJYdStjRjg3aFkzcXIveWFKTmp4YVRFUU1hMUlESWtnejF5NjVydGRSMEI3c0hXQytlY1d5ZUR6N3JQQlg5dEJQbHF4WDZ2MDJJb2N5MjJEZ0o0ck0wY2JKSzhWc0pBdUkyZGdlZXlEQ003NXZDM2N1cjgyZjRzUXkzN1hqWWl6TXVRSnNiUGtwYUZtbnJldi9rM0ZaMDIyNVlxRkY0dm1UZ052bEJMTGFjNllEakJVMXlxMzA2NHVieGNERUljSnRmcVd5by93ZUVVNjA0UFA1ZTNaU2lTOERUR2N1ZHFZUnhXazB6RW5KcjhnOU1FVHdURzZNME1IbUZ2ZGI3UldDUzEyQXNqRG41eVV4SEU5MjNoTFpZSXNYYjRkSjA5VWpkRGxIUUEyUm9zZjlva2pRNXhOK2lBT0FVOGtRaExUS2xJYlJ4VmlqT0FhZDkwb091bk1TbzdlcHF3c05qNTdNMTVWR3RIaW5ESk84WnRicnFjVWpFcTgvcHcxaFFRVlp5TTJiQnVaTmR6S2lkME9WZEVQcGVxcjVNUm1HVzk4ak5aSHZXOWF2eU5OcklLbmZFaSIsIm1hYyI6ImU1YmYyYzY2YTk0YThlMTlmNTVkMTRiMDA3ZjI0NzU2NmYyMDc3ZjI3ZDk0NDk3OTBlOWFjZGViMWE4NDYwMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkgybGVoUUt1blFoeitPSWhkdHUrUVE9PSIsInZhbHVlIjoiWW8wT3czbUpsRG1zejJ1SGlpOWVrUDVqL09FYU9HQjlHRm94VHQrNGg2WXQycEV3Q2syN1hObHJYbmNNTlZiRU1nOWRxZGNUenJnL0ZESjNLeVhLT3d0UDBxMWNrTEdudmNmaGE4bGdXc0FPYW9vNGF1bjREeXR1YmxXaDZZSzdtWmhsdkQza2tJRDZNdHlBY1p3V3pHbVhLMDhPbnJlMWxjd2g1L1ZwSGZDYXhqaDQ1a25GM2NHYlVqQmpRdTBXaWlPK3ZkeUF4OUFkNnVqZWprRUt3aG1sMG9NOHZEcU9NU09xQnM0TFRCYUJuU0RrUjR4Z2hTV1E0eEdwVFI4SnFKNlA1R2k3QS9VemJMSzM3akF5YWE3dEtVQmFJeW9iT0E1eHdDODNpSTJiSEJGMWV2ZmZMa0JYcWdxQXBvUlhHN3RtSUUvOHdTclVrOGZUWDdvQytudmNHZkZ4Z0drblpZUjd4QmdORFRXKzNHbTBLUDRKaklVY2w5UVkzY2dnZ0EyVlQ2UTZGa2ZnSzVIOHF4S0k1b01kaFFKWXVKRzJIcjVjNUI3NkYxTDZ5NCtaMUFTQk51dWc1L25mNjNWNDEwRGVTS1AyN0JtOUUxK21KcXd4Si9taXdTM09OaVlWL3ErV0t1UkZoampjdkZEZHFJS0t6cGwzU3ByVkdPSWRZNTMwSWswUVpDekxnYWRsYi8zMVRZQVVYdys1UnFkVGlId2orcHQrWjRUSDE0RE5DVGR2K2ZXLzBtNGd0Mm9VV2JlSmNyVEZtSS9QRWs3LzZvalZhVVNOVG1pMEcxK08zVUhZbEMrdTFMdTVySU94aWVveFVxT3p4U1QxYlFRayIsIm1hYyI6IjA2NmY4ZGI2MjQ5MTYzZWFhOWJiODYwM2FkZTVjNTVlMjU1NmIyYjEzZmQ2ZjUwY2VmMmI1ZjFjMjdiM2VhNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+