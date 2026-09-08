Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия «Киа» перевернулся на трассе в Калужской области
Новость дня Происшествия

«Киа» перевернулся на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.09, 11:21
0 574
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Около 10:45 в понедельник, 7 сентября, авария произошла на трассе А108 в Жуковском районе недалеко от деревни Пантелеевка.

По предварительным данным полиции, 35-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» не пропустил «Киа Соренто», которым управлял 47-летний мужчина.

После столкновения «Киа» перевернулся.

Травмы получил водитель «Тойоты». Врачи оказали ему помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVpZURRUVZGa0F4K1FBRlVCTU9pRGc9PSIsInZhbHVlIjoiZGhtY2swYkl5SkZ1elpTZXYxenRsSXhFOWlEZzhaRU1sUGlXY0J5a001ZVBveGdvaXQrcWFhRTVvRTlsSjJXalB4R3BETklHTzNLTnFZaS9MaWwxdHhEYW1kYnkxUC9nOE5GQ01vTzNSM2FLVmZzWDhlNG04MEVkK252TEJVMVprMGZlUTFUTTdrZDA2VkV3emVXT0xOZm1TTG9pa0pwK1orZWJkMWFrS0pQRFI4VzF5ekhXcit2NS82c041dzczN2habjFEWlpNR0F0bEtzSXBKMkFzaWRmVjFFWWw3ZW14NU1ERDVobVEyT2piMkpEWDNVQ1RVRWlEYWU2dHhuQlFUZllueDhUaWlhNW5sajcxRnRTRmxuakpSK25TNUZiMk1DMEs4M1JtUkVUSHZsOEpEOVlYNEpuYVFIRFdGWkhySm1GZTQzS0pBMnJ2RlQ5NDFyZlhEamV5WkhaRUlUOGRBK3BGcVlWTHlUcnVsSFhvVU9tMzRhd29SSlNmK1gxd1hEM2pvdEt1SE1hdkRoOS9ISWxBT2hOU0d6M3FPbWtJODZnT0MzczR4MXZmK2taWElxR1FZa0xsY3d5d3F1VSIsIm1hYyI6IjA2ZGE5OWE4OGZkZDAzYzdiYzMxZDc1YjQ5ZTUzOTA3OTI1OTI1M2JlZTAxOWFiM2I5NGI5MDhjZDAzZWYxYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNCajFOTFZaS1E3cEx3dzcyWnl4RXc9PSIsInZhbHVlIjoibmkvQmdVZlkvU0JUY1U2M2xWbjdrdlYzZVZ5bDJKL1pib0M3d2l0dTVjbkdocnhWdVdwNDc0MEpSdlh6VUpGVk5Pcmpna2hhcW5IUlAySGtSMFRCd1lIVGM3TC9xamxJVUVNV2piZmhhT0FQQXlCYktwUXRpdHJybHRZTEhtY01LL1ZtbXlSTXFJNEwraFJnVUVWUEYwcW1DSFpXN0dLM2xNcmNnQUV4aktyVG9HdFArM25PNnFnUTMvdzVKYmwvTUx3MmNqS3NZNU8yNnRtaWNrVHNGT3Z1ZDBNUm1HV09CME1GTEdXYnlXeXhWb2twN3JRdlVSY2JkUEpMSW5iaWcvQVl1a0pwUCt2UUNaS0RuRVJRTjlZWlNNY0tRenNjb2lQeTJhcDdDMjBtVTFNVEhaakxrYitkeVIxbXA1K1JsRk1ZZG5OanA3dHQ0QTNUM3laYklVN2pIb1B6T1pYa3lIV3VDTXIvdE5wa0lRVEJRRkFvQTVoMmJmYTNTcG10aVAxcHc1R28rWVFsSyt5YzFxZTVsL1pZMWhOUDlncG1PM0hWUE5YN3FOUnFhb2pMQWZRekd0Y1pWcFJKZ2pyaWlWSXg2NzJFT0ZSMWZTYkpIaWlzM1BlM0l3ZmhmODZCQkhTQTNGOERhZ0J0aDNzUktVTjZRcndMQVUzL1dGWlNJUW0rbXZOeUN6SThVQ2lLSFZNNFhXQnI1MW8wdWlVUWtidjFUdDNTdkRBYzRoZVRLTFpza01rbTVpOWE4TEdWL2lSNE5BTHk0dVMyb2Yyd0FMVjJpTGR0T3VEZERJaWRhOXRXZVBBNk1wdlVqZnl4ZTl6MUFYd3lCZXg2LytrayIsIm1hYyI6Ijg1Njg1Yzc1ZGRiOTg4MDM3MWEwMDI3YjI2NGU3ZDBiMTMzNWNmMDE3NzkyMGY3N2IwYTNiMzFkOGY5ZDQ3NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+