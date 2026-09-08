«Киа» перевернулся на трассе в Калужской области
Около 10:45 в понедельник, 7 сентября, авария произошла на трассе А108 в Жуковском районе недалеко от деревни Пантелеевка.
По предварительным данным полиции, 35-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» не пропустил «Киа Соренто», которым управлял 47-летний мужчина.
После столкновения «Киа» перевернулся.
Травмы получил водитель «Тойоты». Врачи оказали ему помощь.
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