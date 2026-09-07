Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Хвастовичах арестовали машину женщины, которая села за руль пьяной
Происшествия

В Хвастовичах арестовали машину женщины, которая села за руль пьяной

Дмитрий Ивьев
07.09, 12:10
0 198
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

27-летняя местная жительница, уже лишённая водительских прав, управляла своим автомобилем ВАЗ-21150 в состоянии опьянения, рассказали 7 сентября в прокуратуре.

Её остановили инспекторы ГАИ в селе Хвастовичи, а медосвидетельствование подтвердило, что женщина была пьяна.

На женщину завели уголовное дело. По требованию прокуратуры суд наложил арест на её машину.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFHNzZTMzBEYVVqZG5UblRybUM2bWc9PSIsInZhbHVlIjoick8wMWlRbHhOR1VrUkphUjltRW9ZUkR2aGFTTGU3WmJHZ0RQQ0FvaDBFVkFHMUtvVm1QVVFZdFU4aXlKT1Mwd3BYeGdrUDBXZDRmblhsWlNFaE1uWlNCS2lTREVKZjE2UmU0N0lzNnpMWjNEb0Q2dXpvWVJHVGpmOXNncG5MZmozMldmUkYvbTFJaVFpQWhxVHJ0NnhFOVA2TWJkR0VxRUcvMTJKQXBwbmtnQW5KUno3RVAzR2E3YWpjaytrNjFxMkFFam1KaFM5dUhyTGwyc3FYWGRYVWJpWkpicEI3L2IvSXlSemYwMExBUG1mcXkwYVFFd1pYN3BvdGdOWW01TW9TMzczNFRaUmVxU1lKeTVRaFcwTEdZZVdIZ1BORGFRVTMwRmhCYUpZMlFpdFh5aDFvd2V6ZFBYdlZQV01mRGQxTHlaRUlhNDJPN2xMYzRrbEZzTGhrV2ltM1lrUWJIMm5lZFJibTZDekpOcEYxVzBpbVZVSWV5YzN6dmJsQnNaKzlYM2ZDU2xQZmZHZlNuclRMUEQyUnpZT2FaaGNJU3RGdjlJR2w4N2NDQi9mK01GbjlxdWxvcFkycnNDL0lSYiIsIm1hYyI6IjljMDJiMTA0NmFhOGY2NTgzNjM3MTYxZDQwNjM3M2QwYTBjODU0MzBmMjE2NGM5MjY5YWYwZDI4YmJkZWRmMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1PNjRKSTJBNUMyZ0lObTdVN3lmMXc9PSIsInZhbHVlIjoiV2V3L3FVNC84UWd2V29lOVd4WlNQY1JodHdlT3hCNVgzbFpjUzdNdzNHTU9oRjdKcEV5UXJXMVhDUVozaXo5bHB0Q2JhbmNnMUNCUExiZUR0cWwzdnpuaVRKRWxHQTJWODU3b3YzSUN0bm92RjM5Zk1JVGZGaXFqYkR3OWhjMkxTMmJ2OU9EWnZyeWFjYTBVbWRYa25uVDRJc3NVQkwzbzk2OEY4WDgwdTNBZlFkMFFlV3dFZGpsTEJQZ3Y0eTVqSW5kQ1VFdnU0czROdHpoMHNoMTZPeHdsbmVZWkRVdW5VUjh3dUNHZXJLWVNobUtodTBwUyswdTFQVzdVc1Z1bGZySWFnVjFUWmxoZVA2Tm5yMHB5RWlTbkQ4YlpHL09kYldzSkVkYUVpRnlLdWtvaUVIaTIzTkNsdGNpcU1OanpGOEx1RlhMUEw0MjJWaWsydEJOeFZQWkw1Q2k2UStvb3YxU1Bzdy8zcktJdXU3MCthQWdwRkRmOXpXQ3FKN1k4MFd0WXgyQ3VsL2hrektqejdFRDRPNDg2VW5meVRmMEhsRndFdzV5UDU0VXVkL0hBbXJzN3VSYlNXNjhtUzZodUQ3dnJnY1I1MG5NWmlwcjNzdmRFbWFlMWM4czZjcC9SQU0zVlFBUWtvZ3AwZktPcmRDbXpnTlRGQlpBaFNOSnpSMndmVjNJYnRzMndNWTdYQnVyYnJUeVZTWGpLNXpvVGlRU2ZBSmxleTF5ODVQY0c3dHBhelg4djRRc3FsbjBQbDd0cTV5Yk5kUzhCKzRnT1dVWDBkZjYxOUh2UjM4Mkd2S0lRSTRFbVM0R09CbEpIa1E3ak52Y21MRk1CT2NvRSIsIm1hYyI6ImRhOTY3ZDQ1Nzk2MjI5ZDhhMmZhYzIyNjBhZmVjNmUwY2RmOWFlNDBlZDk1YzE4M2MyODE0YjQyNTc1MGIwYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+