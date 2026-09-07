В Хвастовичах арестовали машину женщины, которая села за руль пьяной

27-летняя местная жительница, уже лишённая водительских прав, управляла своим автомобилем ВАЗ-21150 в состоянии опьянения, рассказали 7 сентября в прокуратуре.

Её остановили инспекторы ГАИ в селе Хвастовичи, а медосвидетельствование подтвердило, что женщина была пьяна.

На женщину завели уголовное дело. По требованию прокуратуры суд наложил арест на её машину.