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Происшествия

В Калуге «Опель» врезался в столб

Дмитрий Ивьев
07.09, 11:42
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Полиция сообщила подробности о происшествии на Правом берегу днём в воскресенье, 6 сентября.

По предварительным данным, в районе дома №1б 61-летняя женщина за рулём «Грейт Вола» не пропустила «Опель». После столкновения вторая машина отлетела в столб.

Травмы получили управлявшая «Опелем» 39-летняя женщина, а также её 19-летняя пассажирка. Им оказали помощь врачи.

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