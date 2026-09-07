В Калуге «Опель» врезался в столб

Полиция сообщила подробности о происшествии на Правом берегу днём в воскресенье, 6 сентября.

По предварительным данным, в районе дома №1б 61-летняя женщина за рулём «Грейт Вола» не пропустила «Опель». После столкновения вторая машина отлетела в столб.

Травмы получили управлявшая «Опелем» 39-летняя женщина, а также её 19-летняя пассажирка. Им оказали помощь врачи.