Приставы увели калужанина с его свадьбы

Калужанина, задолжавшего сыну почти полмиллиона рублей, приставы забрали прямо из загса.

Мужчина долго не платил алименты и скрывался от приставов — к концу лета его долг приблизился к 500 тысячам рублей. В итоге его объявили в розыск.

Приставы выяснили, что должник собирается жениться: им пришла информация из загса о запланированной регистрации брака. Сотрудники службы приехали и после церемонии встретили мужчину у входа. Его доставили в отделение приставов и составили протокол за неуплату алиментов.

Теперь калужанину предстоит отработать 50 часов обязательных работ. Если он и дальше будет уклоняться от выплат, ему грозит уже уголовная ответственность.