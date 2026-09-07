В Тарусе мужчина получил 7 лет колонии за смертельное ДТП

В октябре 2025 года 43-летний житель Тарусы сел за руль пьяным.

На дороге Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов он не справился с управлением внедорожника Mitsubishi Outlander. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В аварии один пассажир погиб, второй получил тяжёлые травмы.

Суд признал водителя виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы — отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортом в течение 3 лет.

Тем временем семья перевела мошенникам 10 миллионов рублей.