На калужской трассе «Лада» сбила лося – погибла женщина

Смертельное ДТП произошло около 17:40 в воскресенье, 6 сентября, на федеральной дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительной информации полиции, на трассу выскочил лось. Водитель «Лады Гранта» сбил его, а потом машина вылетела в кювет.

На месте аварии погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Водитель с травмами попал в больницу.