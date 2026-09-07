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На калужской трассе «Лада» сбила лося – погибла женщина

Дмитрий Ивьев
07.09, 08:19
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Смертельное ДТП произошло около 17:40 в воскресенье, 6 сентября, на федеральной дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительной информации полиции, на трассу выскочил лось. Водитель «Лады Гранта» сбил его, а потом машина вылетела в кювет.

На месте аварии погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Водитель с травмами попал в больницу.

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