На калужской трассе «Лада» сбила лося – погибла женщина
Смертельное ДТП произошло около 17:40 в воскресенье, 6 сентября, на федеральной дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.
По предварительной информации полиции, на трассу выскочил лось. Водитель «Лады Гранта» сбил его, а потом машина вылетела в кювет.
На месте аварии погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Водитель с травмами попал в больницу.
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