В Калужской области за день произошло семь аварий

В субботу, 5 сентября 2026 года в регионе случилось сразу семь ДТП, в которых пострадали восемь человек.

В Бабынинском районе, на 23-м километре дороги «Бабынино — Воротынск», водитель «Kia Shuma» ,мужчина 1998 г.р., сбил пешехода 1964 г.р. на «зебре». Пешеход попал в больницу.

В Калуге, во дворе дома на Кибальчича, водитель «Renault» 1980 г.р. наехал на девочку 2017 года рождения — она выбежала из-за припаркованных машин. Ребёнка увезли в медучреждение.

В Перемышльском районе водитель «ВАЗ‑21213» сбил женщину 2002 г.р., которая перебегала дорогу вне перехода. Пострадавшая госпитализирована.

В Калуге на Грабцевском шоссе столкнулись «Peugeot» (водитель — женщина 1988 г.р.) и «Toyota» (женщина 1997 г.р.). Травмы получила водитель «Toyota».

Ещё одно столкновение — на Болдина, 85. Водитель «Mitsubishi» выехал на встречку и врезался в «Renault». Пострадал водитель «Renault».