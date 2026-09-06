В международном аэропорту "Калуга" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Об этом в воскресенье, 6 сентября сообщила Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По информации губернатора, ночью силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Юхновского муниципального округа.
На место выехала оперативная группа.
Сообщений о пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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