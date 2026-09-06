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В международном аэропорту "Калуга" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Об этом в воскресенье, 6 сентября сообщила Росавиация.
Михаил Тырин
06.09, 09:08
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Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По информации губернатора, ночью силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Юхновского муниципального округа.

На место выехала оперативная группа.

Сообщений о пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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