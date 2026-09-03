Снаряд нашли в калужском лесу
Снаряд нашли в калужском лесу
В среду, 2 сентября, Главное управление МЧС по Калужской области сообщило про обнаружение артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас обнаружили в лесу в 200 метрах от деревни Агафьино Жуковского района.
Спасатели обезвредили опасную находку. Никто из людей не пострадал.
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