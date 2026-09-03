Снаряд нашли в калужском лесу

В среду, 2 сентября, Главное управление МЧС по Калужской области сообщило про обнаружение артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас обнаружили в лесу в 200 метрах от деревни Агафьино Жуковского района.

Спасатели обезвредили опасную находку. Никто из людей не пострадал.