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Происшествия

11 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.09, 08:00
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Вечером 2 сентября об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Ульяновском и Ферзиковском районах.

- На местах работают оперативные группы, - прокомментировал Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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