11 беспилотников сбили в Калужской области
Вечером 2 сентября об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Ульяновском и Ферзиковском районах.
- На местах работают оперативные группы, - прокомментировал Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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