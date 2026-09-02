Пожилая калужанка получила крупную компенсацию после падения в спорткомплексе
В феврале в калужском спорткомплексе случилась беда: женщина шла из раздевалки к бассейну и поскользнулась на мокрой плитке. Она упала и получила серьёзные травмы — множественные переломы голени со смещением. Пострадавшую увезли на скорой, и до сих пор она не может нормально ходить.
Прокурор посчитал, что спорткомплекс должен компенсировать женщине вред — и суд с этим согласился. В итоге с ответчика взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, ещё 150 тысяч — как штраф за нарушение прав потребителей, а также покрыли расходы на лечение.
Решение суда пока не вступило в силу.
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