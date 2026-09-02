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В Обнинске завели уголовное дело после обрушения кирпичной стены в детском саду

Дмитрий Ивьев
02.09, 14:14
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Как мы уже рассказывали, 2 сентября трое малышей получили травмы в детском саду «Дюймовочка».

Упала стена на веранде.

По словам главы Обнинска Стефана Перевалова, дети получили ссадины и ушибы.

Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела. Сейчас ведется расследование, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели.

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