В Калужской области сбили восемь беспилотников
Это произошло в течение понедельника, 31 августа.
- Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского и Думиничского муниципальных округов, - рассказал вечером губернатор Владислав Шапша.
На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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