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Происшествия

В Калужской области сбили восемь беспилотников

Дмитрий Ивьев
01.09, 07:33
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Это произошло в течение понедельника, 31 августа.

- Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского и Думиничского муниципальных округов, - рассказал вечером губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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