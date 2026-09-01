В Калужской области сбили восемь беспилотников

Это произошло в течение понедельника, 31 августа.

- Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского и Думиничского муниципальных округов, - рассказал вечером губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.