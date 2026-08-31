В Медынском округе москвича будут судить за смертельное ДТП

В суд передали дело против 45‑летнего жителя Москвы. Его обвиняют в аварии, из‑за которой погиб 43‑летний местный житель.

ДТП произошло 15 июня на дороге Верея — Медынь. По предварительной информации, мужчина за рулём ГАЗа пошёл на обгон и выехал на встречную полосу — там он лоб в лоб столкнулся с Suzuki.

Водитель иномарки погиб на месте, пассажира увезли в больницу.

По закону за такое преступление могут посадить на срок до пяти лет и запретить водить машину ещё до трёх лет.