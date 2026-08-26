Женщина пострадала в ДТП на трассе А130 в Калужской области

Фото из архива.

Фото из архива.

Днём во вторник, 25 августа, авария произошла недалеко от деревни Косово Медынского района.

По предварительной информации полиции, 43-летний водитель Toyota Land Cruiser при проезде перекрестка не пропустил Hyundai Elantra.

Различные травмы получила 37-летняя женщина, ехавшая за рулем «Хендая». Врачи оказали ей помощь.