Женщина пострадала в ДТП на трассе А130 в Калужской области
Днём во вторник, 25 августа, авария произошла недалеко от деревни Косово Медынского района.
По предварительной информации полиции, 43-летний водитель Toyota Land Cruiser при проезде перекрестка не пропустил Hyundai Elantra.
Различные травмы получила 37-летняя женщина, ехавшая за рулем «Хендая». Врачи оказали ей помощь.
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