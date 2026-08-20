Девять домов повреждены после атаки беспилотников в Калужской области
Это произошло в ночь на четверг, 20 августа, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В Людиновском районе осколки БПЛА повредили остекление восьми частных домов и одну хозпостройку.
В Дзержинском районе повреждения получил ещё один дом.
По словам губернатора, местные администрации окажут помощь владельцам недвижимости. Никто из людей не пострадал.
Всего в Калужской области силы ПВО сбили за ночь 12 беспилотников в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком и Мосальском районах.
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