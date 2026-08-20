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Девять домов повреждены после атаки беспилотников в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.08, 09:08
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Это произошло в ночь на четверг, 20 августа, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Людиновском районе осколки БПЛА повредили остекление восьми частных домов и одну хозпостройку.

В Дзержинском районе повреждения получил ещё один дом.

По словам губернатора, местные администрации окажут помощь владельцам недвижимости. Никто из людей не пострадал.

Всего в Калужской области силы ПВО сбили за ночь 12 беспилотников в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком и Мосальском районах.

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