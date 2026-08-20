Девять домов повреждены после атаки беспилотников в Калужской области

Это произошло в ночь на четверг, 20 августа, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Людиновском районе осколки БПЛА повредили остекление восьми частных домов и одну хозпостройку.

В Дзержинском районе повреждения получил ещё один дом.

По словам губернатора, местные администрации окажут помощь владельцам недвижимости. Никто из людей не пострадал.

Всего в Калужской области силы ПВО сбили за ночь 12 беспилотников в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком и Мосальском районах.