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Происшествия

В Калуге мужчина попал в реанимацию после ДТП

Дмитрий Ивьев
19.08, 12:03
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Вечером во вторник, 18 августа, авария произошла в районе дома № 8 СНТ «Искра-2».

По предварительной информации, 43-летний мужчина ехал в сторону улицы Калужского Ополчения на Hyundai Tiburon и не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение.

Автомобилист госпитализирован в реанимацию областной больницы.

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