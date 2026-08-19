В Калуге мужчина попал в реанимацию после ДТП
Вечером во вторник, 18 августа, авария произошла в районе дома № 8 СНТ «Искра-2».
По предварительной информации, 43-летний мужчина ехал в сторону улицы Калужского Ополчения на Hyundai Tiburon и не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение.
Автомобилист госпитализирован в реанимацию областной больницы.
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