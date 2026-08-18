На подъезде к Калуге сбили пожилую женщину
Авария произошла около 8 утра 17 августа, рассказали в полиции.
По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля EXEED двигался по подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в сторону центра и во Мстихино сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка в этот момент пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
Женщину увезли в реанимацию БСМП.
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