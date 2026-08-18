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Происшествия

На подъезде к Калуге сбили пожилую женщину

Дмитрий Ивьев
18.08, 11:21
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Фото из архива.
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Авария произошла около 8 утра 17 августа, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля EXEED двигался по подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в сторону центра и во Мстихино сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка в этот момент пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.

Женщину увезли в реанимацию БСМП.

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