На подъезде к Калуге сбили пожилую женщину

Фото из архива.

Авария произошла около 8 утра 17 августа, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля EXEED двигался по подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в сторону центра и во Мстихино сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка в этот момент пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.

Женщину увезли в реанимацию БСМП.