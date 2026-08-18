В Калуге массовое ДТП произошло на Грабцевском шоссе, байкер попал в реанимацию
В полиции сообщили подробности про аварию на Грабцевском шоссе в районе съезда на окружную дорогу утром 17 августа.
По предварительной информации, 72-летний водитель «Ауди 100» двигался со стороны центра, разворачивался на регулируемом перекрестке и врезался в мотоцикл «Ямаха». После этого «Ауди» отлетел в автомобиль «Фольксваген Поло».
Травмы получили водитель «Ауди» и байкер. Причем мотоциклист доставлен в реанимацию областной больницы.
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