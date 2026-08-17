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Происшествия

Три ребёнка пострадали в ДТП на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
17.08, 15:12
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло на федеральной дороге в Бабынинском районе вечером в воскресенье, 16 августа.

По предварительным данным, около 19:00 31-летняя женщина на «Форд Куга» не пропустила «Киа Рио».

Травмы получили трое детей из «Киа» - 15, 14 и 10 лет. Их доставили в больницу в Калуге.

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