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Происшествия

В Калуге мотоциклист врезался в «Шевроле»

Дмитрий Ивьев
17.08, 13:52
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Около 14:40 в воскресенье, 16 августа, авария произошла у дома №8 на улице Телевизионной.

По предварительной информации, 27-летний байкер на «Хонде» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Шевроле», который поворачивал налево.

Травмы получили мотоциклист и его 26-летний пассажир. Мужчин доставили в больницу.

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