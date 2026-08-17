В Калуге мотоциклист врезался в «Шевроле»
Около 14:40 в воскресенье, 16 августа, авария произошла у дома №8 на улице Телевизионной.
По предварительной информации, 27-летний байкер на «Хонде» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Шевроле», который поворачивал налево.
Травмы получили мотоциклист и его 26-летний пассажир. Мужчин доставили в больницу.
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