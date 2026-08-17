В Калуге мотоциклист врезался в «Шевроле»

Около 14:40 в воскресенье, 16 августа, авария произошла у дома №8 на улице Телевизионной.

По предварительной информации, 27-летний байкер на «Хонде» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Шевроле», который поворачивал налево.

Травмы получили мотоциклист и его 26-летний пассажир. Мужчин доставили в больницу.