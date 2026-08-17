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Происшествия

В Кондрово 16-летний парень за рулем «Шкоды» устроил аварию

Дмитрий Ивьев
17.08, 10:45
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Она произошла около 5 утра в воскресенье, 16 августа, у дома №36 на улице Ленина.

По предварительной информации, подросток на «Шкоде» проехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ 2115, которым управлял 19-летний юноша.

С травмами в детскую областную больницу в Калуге попал 16-летний пассажир ВАЗ 2115.

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