В Кондрово 16-летний парень за рулем «Шкоды» устроил аварию

Она произошла около 5 утра в воскресенье, 16 августа, у дома №36 на улице Ленина.

По предварительной информации, подросток на «Шкоде» проехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ 2115, которым управлял 19-летний юноша.

С травмами в детскую областную больницу в Калуге попал 16-летний пассажир ВАЗ 2115.