В Кондрово 16-летний парень за рулем «Шкоды» устроил аварию
Она произошла около 5 утра в воскресенье, 16 августа, у дома №36 на улице Ленина.
По предварительной информации, подросток на «Шкоде» проехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ 2115, которым управлял 19-летний юноша.
С травмами в детскую областную больницу в Калуге попал 16-летний пассажир ВАЗ 2115.
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