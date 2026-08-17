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Происшествия

В Людиново сбили женщину

Дмитрий Ивьев
17.08, 09:42
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Около 5 утра в воскресенье, 16 августа, авария произошла у дома №72 на улице Ленина.

По предварительной информации полиции, 19-летний водитель ВАЗ 21150 двигался со стороны дороги Брянск – Людиново - Киров и сбил 31-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части справа.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

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