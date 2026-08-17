В Людиново сбили женщину

Около 5 утра в воскресенье, 16 августа, авария произошла у дома №72 на улице Ленина.

По предварительной информации полиции, 19-летний водитель ВАЗ 21150 двигался со стороны дороги Брянск – Людиново - Киров и сбил 31-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части справа.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.