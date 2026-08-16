Три аварии за день: в Калужской области в ДТП пострадали три человека

15 августа в Калужской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили три человека.

Первая авария произошла утром в Калуге на улице Минской: водитель LADA Priora при выезде со второстепенной дороги столкнулся с мотоциклом Suzuki. 33-летнего байкера госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.

Днем на трассе «Ульяново — Брежнево» 48-летняя женщина за рулем Proton не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В аварии пострадал пассажир — мужчина 1981 года рождения.

Поздним вечером на 20-м километре трассы «Калуга — Медынь» водитель ВАЗ-2106 совершил наезд на 79-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Пожилой мужчина с травмами доставлен в областную больницу.

По всем фактам проводятся проверки.