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Происшествия

Осколки беспилотника повредили квартиру в Калуге

В ночь на 16 августа, в воскресенье силы противовоздушной обороны отразили атаку 13-ти дронов.
Михаил Тырин
16.08, 08:39
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Как сообщил губернатор Владислав Шапша, БПЛА сбиты над территориями Бабынинского, Ферзиковского, Дзержинского, Жиздринского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Износковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Осколками выбиты в окна в квартире многоквартирного дома в областном центре. Жильцы временно эвакуированы, им предоставлена вся необходимая помощь.

Обошлось без пострадавших. На местах падения обломков работают оперативники.

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