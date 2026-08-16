Осколки беспилотника повредили квартиру в Калуге

В ночь на 16 августа, в воскресенье силы противовоздушной обороны отразили атаку 13-ти дронов.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, БПЛА сбиты над территориями Бабынинского, Ферзиковского, Дзержинского, Жиздринского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Износковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Осколками выбиты в окна в квартире многоквартирного дома в областном центре. Жильцы временно эвакуированы, им предоставлена вся необходимая помощь.

Обошлось без пострадавших. На местах падения обломков работают оперативники.