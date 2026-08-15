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Происшествия

В Калужской области за сутки в пяти ДТП пострадали шесть человек

На дорогах Калужской области 14 августа зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий.
Владимир Андреев
15.08, 10:04
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В авариях пострадали шесть человек. Все получили травмы различной степени тяжести. Сводку опубликовало региональное УМВД.

В 11:51 в Балабанове на улице Гагарина у дома № 6 водитель Hyundai Solaris 1994 года рождения двигался со стороны деревни Кабицино в сторону улицы Лесной. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 76-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

В 12:45 в Калуге на улице Маяковского у дома 34/1 водитель Opel Astra 1991 года рождения столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением водителя 2001 года рождения. Удар пришёлся в боковую часть мотоцикла. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

В 14:30 в деревне Манино Людиновского округа на улице Центральной водитель мотоцикла Racer Scout RC‑110 1977 года рождения не справился с управлением после наезда на собаку и опрокинулся на проезжую часть. Мотоциклист пострадал, его доставили в больницу. Собака с места происшествия убежала.

В 17:40 на 115-м километре трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» водитель Fiat FST 613 1989 года рождения на нерегулируемом перекрёстке столкнулся с Nissan Teana, за рулём которого находилась женщина 2002 года рождения. Удар пришёлся в переднюю часть Nissan. В результате пострадали водитель Nissan и её пассажирка – женщина 2001 года рождения. Обе получили травмы.

В 18:50 в Обнинске на улице Гагарина у дома № 13 водитель Volkswagen Golf 1981 года рождения сбил женщину 1981 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

На местах работали сотрудники ГИБДД.

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