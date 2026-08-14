В Калуге сбили двух женщин

Аварии произошли в разных частях города в четверг, 13 августа, сообщили в полиции.

Около 9:30 у дома №33 на улице Телевизионной под колеса «Лады Гранта» попала 46-летняя калужанка. 35-летний водитель поворачивал налево и сбил пешехода, которая шла на зеленый сигнал светофора.

А в 16:15 у дома №3 на улице Большевиков 51-летняя женщина за рулем «Киа Рио» поворачивала налево и сбила 60-летнюю калужанку, которая шла не по переходу, но недалеко от зебры.

Врачи оказали помощь пострадавшим.