В Калужской области 14-летняя девочка упала с мотоцикла

Авария произошла около 17:00 в среду, 12 августа, в деревне Новое Казачье Козельского района.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на мотоцикле «Минск» по улице Буканова и не справился с управлением. В результате с мотоцикла упала его 14-летняя пассажирка.

Школьница самостоятельно обратилась в больницу в Козельске.