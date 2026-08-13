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Происшествия

В Калужской области 14-летняя девочка упала с мотоцикла

Дмитрий Ивьев
13.08, 14:33
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Авария произошла около 17:00 в среду, 12 августа, в деревне Новое Казачье Козельского района.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на мотоцикле «Минск» по улице Буканова и не справился с управлением. В результате с мотоцикла упала его 14-летняя пассажирка.

Школьница самостоятельно обратилась в больницу в Козельске.

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