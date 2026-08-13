В Калужской области 14-летняя девочка упала с мотоцикла
Авария произошла около 17:00 в среду, 12 августа, в деревне Новое Казачье Козельского района.
По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на мотоцикле «Минск» по улице Буканова и не справился с управлением. В результате с мотоцикла упала его 14-летняя пассажирка.
Школьница самостоятельно обратилась в больницу в Козельске.
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