В Калуге фура сбила 19-летнюю девушку

Авария произошла на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой около 16:30 в среду, 12 августа, сообщили в полиции.

По предварительной информации, 34-летний водитель грузовика «Рено» с Зерновой поворачивал направо на Тарутинскую и сбил девушку, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в БСМП, но позже отпустили домой.