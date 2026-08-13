В Калуге фура сбила 19-летнюю девушку
Авария произошла на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой около 16:30 в среду, 12 августа, сообщили в полиции.
По предварительной информации, 34-летний водитель грузовика «Рено» с Зерновой поворачивал направо на Тарутинскую и сбил девушку, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшую доставили в БСМП, но позже отпустили домой.
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