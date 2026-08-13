В Калуге стрела шлагбаума ударила пешехода по голове

Инцидент произошел в мае рядом с одним из рынков, сообщили в четверг, 13 августа, в прокуратуре региона.

- В результате удара истец испытал физическую боль и был доставлен на скорой помощи в больницу, где ему было проведено СКТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, рекомендовано лечение, - прокомментировали в ведомстве.

По решению суда пострадавшему должны выплатить моральную компенсацию в 50 тысяч рублей.