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Происшествия

В Калуге стрела шлагбаума ударила пешехода по голове

Дмитрий Ивьев
13.08, 14:47
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Инцидент произошел в мае рядом с одним из рынков, сообщили в четверг, 13 августа, в прокуратуре региона.

- В результате удара истец испытал физическую боль и был доставлен на скорой помощи в больницу, где ему было проведено СКТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, рекомендовано лечение, - прокомментировали в ведомстве.

По решению суда пострадавшему должны выплатить моральную компенсацию в 50 тысяч рублей.

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