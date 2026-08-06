В Калужской области еще одного утопленника обнаружили в Протве
Тарусском районе из реки Протва подняли тело 60-летнего мужчины.
Трагедия произошла у деревни Юрятино. Об этом сообщили в региональном Следкоме 6 августа. На месте работает следственная группа.
По предварительным данным, мужчина зашёл в воду в месте, которое не было оборудовано для купания. Очевидцы рассказали, что видели его в воде, но не успели помочь.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
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