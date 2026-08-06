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Минувшей ночью над Калужской областью сбито 17 беспилотников

Владимир Андреев
06.08, 07:29
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В ночь со среды на четверг, 6 августа, средства противовоздушной обороны пресекли массированную попытку пролёта БПЛА над территорией Калужской области.

Уничтожено 17 воздушных целей в границах Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского округов, а также на подступах к областному центру.

- Оперативные группы уже работают на местах для обследования территорий, - сообщил губернатор Владислав Шапша. - По предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

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