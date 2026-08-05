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В Калуге у причала из Оки подняли тело утопленника

Сегодня, 5 августа, в 13:50 водолазы поисково-спасательной службы Калужской области достали из Оки тело мужчины.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 22:09
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Трагедия произошла в районе причала – месте, которое не предназначено для купания. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Обстоятельства гибели и причина смерти пока устанавливаются. Специалисты проводят проверку. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Спасатели в очередной раз обратились к жителям региона с призывом соблюдать правила безопасности на воде. Они напомнили, что купаться можно только в оборудованных местах. Нельзя рисковать жизнью и оставлять детей у воды без присмотра.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112 – звонок бесплатный и круглосуточный.

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