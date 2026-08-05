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Происшествия

В Обнинске и Калуге произошли три аварии с пострадавшими – один водитель скрылся

За 4 августа на дорогах Калужской области зарегистрировали три ДТП.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 15:27
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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В авариях травмы получили три человека. Сводку опубликовало региональное УМВД.

Первое ДТП случилось в 7:30 в Обнинске на проспекте Маркса у дома № 52. Неустановленный водитель на Renault светлого цвета при повороте направо во двор сбил 17-летнего парня на средстве индивидуальной мобильности. Тот выезжал с велосипедной дорожки и не спешился. После аварии водитель скрылся. Подростка доставили в больницу, ему оказали помощь. Полиция ищет нарушителя.

Второе ДТП произошло в 16:46 в Калуге в СНТ «Путеец» у дома № 88. Водитель Ford 1950 года рождения выезжал с поля на перекрёсток равнозначных дорог и при повороте налево не пропустил «Ладу Калину» под управлением водителя 1955 года рождения, которая ехала прямо со стороны Анненок. Водитель «Лады» пострадал, его госпитализировали.

Третье ДТП случилось в 18:06 на улице Заводской у дома № 19 в Калуге. 10-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Водитель Renault 2000 года рождения не успел затормозить и сбил ребёнка. Пострадавшего доставили в больницу.

Обстоятельства всех аварий выясняются.

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