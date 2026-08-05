ФСБ предотвратила поджог военкомата в Калужской области

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего мужчину, который готовил поджог военкомата.

Фото: Центр общественных связей ФСБ.

Он действовал по указанию украинского куратора. О задержании сообщили в Центре общественных связей ФСБ 5 августа.

Молодой человек сам вышел на связь с представителем СБУ. Сначала он выполнял мелкие задания – рисовал оскорбительные надписи на домах. Позже куратор поручил ему поджечь здание военного комиссариата.

- Федеральной службой безопасности в Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 2004 г. р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России, – сообщили в ЦОС.

Перед попыткой поджога задержанный осмотрел территорию военкомата, купил всё необходимое и приготовил бутылки с зажигательной смесью. Оперативники задержали его в момент подготовки к преступлению. При обыске у него изъяли канистры с горючей смесью и телефон с перепиской.