Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия ФСБ предотвратила поджог военкомата в Калужской области
Новость дня Происшествия

ФСБ предотвратила поджог военкомата в Калужской области

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего мужчину, который готовил поджог военкомата.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 10:15
1 1279
Фото: Центр общественных связей ФСБ.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он действовал по указанию украинского куратора. О задержании сообщили в Центре общественных связей ФСБ 5 августа.

Молодой человек сам вышел на связь с представителем СБУ. Сначала он выполнял мелкие задания – рисовал оскорбительные надписи на домах. Позже куратор поручил ему поджечь здание военного комиссариата.

- Федеральной службой безопасности в Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 2004 г. р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России, – сообщили в ЦОС.

Перед попыткой поджога задержанный осмотрел территорию военкомата, купил всё необходимое и приготовил бутылки с зажигательной смесью. Оперативники задержали его в момент подготовки к преступлению. При обыске у него изъяли канистры с горючей смесью и телефон с перепиской.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
11 оценили
55%
9%
0%
9%
27%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iks4ek1DeUU1MFNaUXVFQ3pGZGE5cWc9PSIsInZhbHVlIjoiaEJoVlg1Ny9zc1BUdG16S2dOSjlhVVkrdmNPV05vNHhSSTBqeHZUbTg4OG4xdTlRY3RvVUdvbVdZMjVWYUU2YUc5eklsNi8wRG8rd2xsekVhL0s5MlBnb0hXZm55VytxZUxYTTYzSFdrc3UzbnZJdllZNWl6ZkpRU0VOV2ZjSGpCWU01N0ppTVYvbUVlVzZ2dUsvRzhQeXhJakRhWWx0NmVFMWRHM2tnRzZxUmQ1aXgyL0d0MGk5TTdNUjVFQUFHSXJXRFdwRUtXcjRnTEd5Zy9kNERxcUlFU0xPVVliVnF2aldRb3YxY2hVVnFwUDdyYjdwVHB0Q2M3VFpuZDhSeDhRTzZOYlM2T2UwcUo3OEtSbGNGK2hDY3ovOVpXTWlVMkI4UXRwNkhQeDdYRXRZNVhoTkdFYXlMZ29MWGtvUTI1eVI0aWRXNkN6Z3VsZlJtc3VQcENVVElyelpTdmlJSTlKaVB4Rlc1V2llN0t1UE1hb2E1RDlRcWJhRkROVzljNy90V3JXSkY5VWl4NE9BcVNzM2lwWms4RWwzYlAyYUhsMi9CcWNubEx2NElrNS80Q0hQSDRoT2o4RDRsbXRNYyIsIm1hYyI6IjhmOGIyZWZkNzA2MDdhNWU1YzdlNzQyZDMxYWJiMzliNDA5MDRiYTg4MzkxMDRlMzUwNjcyMTVjZGY2NGNiYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZCSVBOM0xNN0JaRHUyU0o1THVBbmc9PSIsInZhbHVlIjoiU0EwRFhHTzcvWW03Q1NJMFN1MktNNUN5RC90V3lFRHdrN0Fpek83NHFVcjlPdUNZL21Cb1NlSXk4ZXRGZEFjNndvT1grUytuL3daR2k1S1F1N0wxUFE0cml5UEU0T0Y3VGdUc3BJNDlhTHl2N2NoYWRScStGczI3NHNWSUt0QVhDU1UwOGg3a1Y1TUFncDh6dERocWVBRzFYMHFrUkp6UXdMdkhKMTd2VW5XY0loTVM3UTdKTU5mS2ttK1hlYS9ERU40Z2ptblRXOThCd2tDZDNZRjBUN2VUWGNWRk5zMjRFandCcWxwampwRHJFaTJpMG4rWmc2S2phc1lpdHBzOU1qYzc4VUZQeFh2Y0lGS2xFRFMzVWxDVlc4aUNjcFBCclp2eVhQc3F2S2pQNndtK0IzcXBGUU9oUDZNREhwdlZDRXh5aGlZQzhCVzN1WDNWRFBMc0FmK25DY1hsZ2lZY0xDeGJFbUE5WmJ0UFJ2NlBnNjcwaUpGNlBtUHJVQ242TFRyUkVSNlFzVjRTdGVVeVNlUndMYW5ja3N1eXZGY25NT1pMelRoT1hkNVNyaWdseC8vYnVZdnowSms1R0QzYnMyakVZUkprRU0yQVM4bk1lK0hobHZLVVYvdzNGYzVqUWtGaXpNK2wzY053aTc4dEd3TlJOY2NqemFpODlZcmVLcGZidUFqMmNRTEpUeDBGSVFrQUhwTHV6RWM1eG1qQVF1ZC9nMEZDeVIrUVJZSDgzRHdNczlkZ1hUK2xVMnovL2pETWJsSUMvQ0QwcVBNQndMSmYwdzFVbStLUWV6VXJEODNPZzRWQ2dtMmtoSDhnSFdteWN4aXQ5ZEp4ZStaTCIsIm1hYyI6IjJkOTU2MDVmMmM1MGJmM2I3NDcxMzk2YmNlMzg4MzUwZjc3NjcwMmZlYjAxMmMwMWIzYzUwMjViOTllN2EyNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+