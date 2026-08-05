В Бабынинском районе при заливке фундамента погиб строитель
Трагедия случилась при заливке фундамента жилого дома. Рабочий получил удар током от бетононасоса – травма оказалась смертельной. Об этом 5 августа сообщили в региональном Следкоме.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Дело квалифицируют по части 2 статьи 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлёкшее смерть. Следователи уже выехали на место.
На стройплощадке провели осмотр, изъяли необходимые документы и опросили коллег погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства и дать оценку действиям ответственных лиц. Пока неизвестно, было ли нарушено законодательство об охране труда.
Следствие продолжается.
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