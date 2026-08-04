Суд отправил под домашний арест калужанина, стрелявшего в питбайкеров
Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Судья избрал меру пресечения – домашний арест. Информация появилась 4 августа.
- По данным следствия, в ночь с 31 июля на 1 августа 2026 года обвиняемый произвел выстрелы из пневматического пистолета в двух 16-летних подростков, передвигавшихся на питбайках во дворе жилого дома по улице Кибальчича областного центра. На допросе фигурант сообщил, что открыл огонь после конфликта с молодыми людьми, – пояснили в Следкоме.
Теперь правоохранители также разбираются с нарушением комендантского часа – родителей подростков могут привлечь к административной ответственности.
Расследование продолжается.
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