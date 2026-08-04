В Сухиничах пьяный водитель на ВАЗе попался ночью инспекторам ДПС

Сотрудники ГАИ регулярно проводят проверки водителей на дорогах.

Одна из таких проверок прошла в начале августа в Сухиничах. Около трёх часов ночи инспекторы заметили автомобиль ВАЗ 21213, двигавшийся по улице Победы. Машина привлекла внимание патруля, и водителю подали сигнал об остановке.

За рулём оказался 24-летний мужчина. У него заметили признаки опьянения – нарушенную речь и неадекватное поведение. Инспекторы предложили ему пройти освидетельствование на месте, но он отказался. От медицинского освидетельствования водитель тоже отказался.

Проверка по базам МВД показала, что этот мужчина уже был наказан за нетрезвое вождение. В марте 2024 года его лишили прав на 18 месяцев. Однако это его не остановило.

Теперь в отношении нарушителя решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Это повторное управление в состоянии опьянения, за которое грозит серьёзное наказание.

Госавтоинспекция напоминает: если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 8 (4842) 50-16-03 или ближайшему наряду ДПС.