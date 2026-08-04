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Происшествия

В Калужской области за сутки в двух ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист

Сергей ПЕТРОВ
04.08, 12:46
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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За 3 августа на дорогах Калужской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сводку опубликовало региональное УМВД.

Первое ДТП случилось в 7 утра в Мосальске на улице 40 лет Победы у дома № 3. Неустановленный водитель на легковушке бордового цвета выезжал с прилегающей территории и не пропустил велосипедиста, который ехал по главной дороге. Произошло столкновение. После аварии водитель скрылся. Пострадал велосипедист 2011 года рождения – ему оказали помощь. Сейчас полиция ищет нарушителя.

Второе ДТП произошло в 21:20 на 108-м километре трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль». Водитель мотоцикла Kawasaki 1987 года рождения двигался со стороны Рославля в направлении Москвы. Он не справился с управлением и опрокинулся. Мотоциклиста с травмами доставили в больницу Обнинска.

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