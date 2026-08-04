В Калужской области сбит БПЛА
Ночью, 4 августа, в небе над Калужской областью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Цель сбили над территорией Хвастовичского муниципального округа.
На месте падения обломков работает оперативная группа.
По предварительной информации инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.
Аэропорт Калуги закрыт для полетов с 03:03.
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