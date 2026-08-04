Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области сбит БПЛА
Новость дня Происшествия

В Калужской области сбит БПЛА

Ночью, 4 августа, в небе над Калужской областью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 07:49
0 867
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Цель сбили над территорией Хвастовичского муниципального округа.

На месте падения обломков работает оперативная группа.

По предварительной информации инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.

Аэропорт Калуги закрыт для полетов с 03:03.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла пво беспилотник
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVFNGh1WVN0Y0xUT3p3ZTZNcnZMeGc9PSIsInZhbHVlIjoiK1M2MFN5LzBOSE5VRmNZeUJxdVFoTnVFQTNUODh1NkU2QTdKVHI4RXhZRENYK2ZnRUJEU1FOVG1LcEp4cUMrZEFUN24xb1p0N3ZKWTYxS2dBMWNVZ2c0KzZPMXNBRTV2cS9jL0p3NnZjREFzYUJTU1g4N0hray9GZGd0SFlmTVpWanphSDZCeGI5TFlVM2tSRjBQcmcwRHFYS3MwamRIZnMxbUQzajQ0cWFORUV6UUVTb0FKOWNLcTYwQzZFQUUvN3cwYVRQNEVqS09lZEVsYk5tUFB4UExxY3N3OXBmOGtZKzlvd2Q2U2xhdTFCeTFpMkJTbzRPcmF4VW53b1hXVGZ6aS9UWWFmanRJZDl0V3NsNU5UZXBBMzhnV3U3MjVkb3pkOHp6TDdYejZzblZYNnpwd0g0cmN4dDh6QytkbUhzR1lGSktmcmgyKzhIWS8xT1FHbEhJWkNWeTN2bUF1dXZtL0RJbjFzd2dyMGVTTkJjZ2Y4ODZHTHUwS1dHRko2QW1rR0JGSU1SZFdqTzU0blJITmpCRjZkaEtCbis0cldHMUZIUmIrV0N1WXVqRUZ1aU1QaU1vUEcveDZTbEE2eSIsIm1hYyI6ImVhZDE5Y2NiYWZjZGZmZDU1ODc5MTRlZGZiMGNiZGIxNGEzNWU4ZTUwNzU5OGViM2JhYmYxZjMzMThkZTIzZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpHL2phZTQ3cWJDQVMxYlFqdjcwcFE9PSIsInZhbHVlIjoibkFBbGJuWENSdDdRS2pPUEQ1ekpOUVJLdGxpNnp4SlMraWZNZHFzbnpUc3B2bzdjTE12YWp6VWVGMWp5TkZDVTV4OTFzOWJIbnIxVUFaQ241S0l0WEg5c3NQUFlGejRKWFJ4YWhHZ254SVRTSTNQSkY0NDVKMllQaFlaVUxoNCtPM0l2V3VVcSt4OVBSdDQrQlVmQ1N2OU9FWU4xN1JGeUVldk82T1gvdVp5RjJwSVpmbjlWaFpUaWNLVkNhTUk1bGxBa3cwUWFxWmsrV0NYa3ZpQnZkZys4UjMvd29zWWpTamw4K09DaEg1dWU2bytCYXFkWXRSQjFMVEtEdGdVMXJmUm5IOVN2QVNuVUFoVFJNZUlUOGlhT0wzZE5zVHhiMEV0YlJ1OXhQUDZ1TEtsdkI3cm8vY1c1N01QMkhWWWdsQUxXeGN0WGw3ZkRZNEs2cVVzMzlDblJSRmsrK3g4QndrN0F6eWxhaUQ1S0c1N0tGdVBtWW9RMzZjam5qZTRoVVZMTHRSK3RhUGtYZGg4ODliaStIZkVudVFsMk9ydmxsY1YyeGtGYUQzZTZBelpWVnRpbS9XM0h2aDhqbUNRM2ptenBMd09nREJ5RDVHWFZJUFI3RGJsM1AvY1czTDBKUHFsT0ErNFF1M1FRa2dpbGIwRGRNQkNycDNGMDRFbU1RVXFiVTlmbXVvZFd3Y256R3ZwUjFNZ1krbjI3S29DM29WcjgyTzlsMkVWdlVmQlBJbE9FeERBQmpwL0hHM1JNZC9iMlgwSGV5MnhDVmRocTlYam1rcUpPYjJuQUJuZUx5d0lJa0lHcVdoTFJZMjI1dzFIM1NQc2htbFd3T2NjNCIsIm1hYyI6Ijc2MzgyNTZlNzMzYmFiNmNmYWMxZDg3Y2QwMDg3Njg4ODA4MjU1NzEwY2Q0ZjgzNjM4OThkOGM4MTA3ZDAzZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+