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Происшествия

В Калужской области сбили женщину и шестилетнего мальчика за один вечер

В Госавтоинспекции Калужской области сообщили о двух ДТП с участием пешеходов, которые произошли 2 августа.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 15:13
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Фото: Госавтоинспекция по Калужской области.
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В обеих авариях пострадали люди.

Первое случилось в 16:45 в Калуге на улице Советской у дома 45А. Водитель Volkswagen Golf 1958 года рождения сбил женщину 1981 года рождения. Она вышла на проезжую часть, чтобы подобрать государственный регистрационный номер от своей машины. Пострадавшую доставили к врачам.

Второе ДТП произошло в 17:00 в Кондрово Дзержинского района на улице Орджоникидзе. Водитель Chery Tiggo 4 Pro 1987 года рождения сбил шестилетнего мальчика. Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом.

Школьника госпитализировали в Калужскую областную детскую клиническую больницу. О степени тяжести травм не сообщается. Обстоятельства обеих аварий выясняют сотрудники ГИБДД.

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