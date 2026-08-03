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Происшествия

В Кировском районе у пьяного водителя конфисковали Opel Vectra

В Кировском округе осудили 39-летнего местного жителя.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 10:53
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Фото: Прокуратура Калужской области
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Мужчина сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за такое же нарушение. Дело рассматривала межрайонная прокуратура.

В апреле 2026 года водителя остановили сотрудники ГАИ на улице Чурилина в Кирове. Мужчина передвигался на своём Opel Vectra в состоянии опьянения. Проверка показала, что ранее его уже привлекали к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.

Судья назначил наказание – 100 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года. Кроме того, по требованию прокурора автомобиль осуждённого конфисковали в пользу государства.

Приговор вступил в силу.

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