В Кировском районе у пьяного водителя конфисковали Opel Vectra

В Кировском округе осудили 39-летнего местного жителя.

Фото: Прокуратура Калужской области

Мужчина сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за такое же нарушение. Дело рассматривала межрайонная прокуратура.

В апреле 2026 года водителя остановили сотрудники ГАИ на улице Чурилина в Кирове. Мужчина передвигался на своём Opel Vectra в состоянии опьянения. Проверка показала, что ранее его уже привлекали к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.

Судья назначил наказание – 100 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года. Кроме того, по требованию прокурора автомобиль осуждённого конфисковали в пользу государства.

Приговор вступил в силу.