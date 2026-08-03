В Кировском районе у пьяного водителя конфисковали Opel Vectra
В Кировском округе осудили 39-летнего местного жителя.
Мужчина сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за такое же нарушение. Дело рассматривала межрайонная прокуратура.
В апреле 2026 года водителя остановили сотрудники ГАИ на улице Чурилина в Кирове. Мужчина передвигался на своём Opel Vectra в состоянии опьянения. Проверка показала, что ранее его уже привлекали к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.
Судья назначил наказание – 100 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года. Кроме того, по требованию прокурора автомобиль осуждённого конфисковали в пользу государства.
Приговор вступил в силу.
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