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Происшествия

Вечером и ночью на 2 августа силы ПВО отработали по двум десяткам беспилотников

Владимир Андреев
02.08, 08:02
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Как доложил губернатор Владислав Шапша, сбитые цели зафиксированы на территориях девяти муниципальных образований: Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского и Ферзиковского районов, а также в пригородной зоне областного центра.

Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии жертв среди мирного населения и сохранности объектов инфраструктуры.

Дополнительно уточняется, что в регионе с 23:40 1 августа до 00:19 2 августа действовал режим ракетной угрозы.

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