Вечером и ночью на 2 августа силы ПВО отработали по двум десяткам беспилотников
Как доложил губернатор Владислав Шапша, сбитые цели зафиксированы на территориях девяти муниципальных образований: Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского и Ферзиковского районов, а также в пригородной зоне областного центра.
Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии жертв среди мирного населения и сохранности объектов инфраструктуры.
Дополнительно уточняется, что в регионе с 23:40 1 августа до 00:19 2 августа действовал режим ракетной угрозы.
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