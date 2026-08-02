Вечером и ночью на 2 августа силы ПВО отработали по двум десяткам беспилотников

Как доложил губернатор Владислав Шапша, сбитые цели зафиксированы на территориях девяти муниципальных образований: Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского и Ферзиковского районов, а также в пригородной зоне областного центра.

Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии жертв среди мирного населения и сохранности объектов инфраструктуры.

Дополнительно уточняется, что в регионе с 23:40 1 августа до 00:19 2 августа действовал режим ракетной угрозы.