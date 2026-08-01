Глава СК взял на контроль расследование хулиганства с стрельбой во дворе на Кибальчича
В интернете появилось видео, где мужчина во дворе жилого дома на улице Кибальчича в Калуге открывает стрельбу по подросткам на питбайках.
Ролик разлетелся по соцсетям и вызвал широкий общественный резонанс.
Сотрудники уголовного розыска Калуги уже установили всех участников конфликта. Их доставили в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Марку Харламову подготовить и представить доклад о ходе расследования.
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