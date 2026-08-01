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Происшествия

За сутки в Калужской области погиб водитель и еще три человека пострадали в ДТП

На дорогах Калужской области 31 июля зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 15:41
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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В ДТП один человек погиб, ещё трое получили травмы. Сводку опубликовало региональное УМВД.

Первое ДТП случилось в Людинове в 12:15 у дома № 12 на улице Щербакова. 13-летний подросток на мопеде «ОРИН 50» пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра, и врезался в автомобиль «HAVAL JOLION» под управлением женщины 1986 года рождения. Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал, ему оказали помощь.

Вечером в Калуге произошло сразу три аварии. В 20:10 на улице Тарутинской у дома 127/2 столкнулись три машины. Водитель «Рено» 1990 года рождения при повороте налево не уступил дорогу «Шкоде Октавии» под управлением 20-летнего парня. После удара «Рено» отбросило на «Рено Сандеро» 1980 года рождения. Пострадала 19-летняя пассажирка «Шкоды».

В 20:33 на Грабцевском шоссе у дома 115к1 женщина 1982 года рождения на «Джетуре» выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу» под управлением мужчины 1974 года рождения. Водитель «Лады» пострадал. Освидетельствование показало, что женщина за рулём была пьяна. На неё составили административные протоколы – за вождение в нетрезвом виде и за причинение вреда здоровью в ДТП.

Четвёртое ДТП случилось в 20:40 на 115-м километре трассы М-3. Водитель «Фольксваген Каравелла» 1987 года рождения врезался в грузовик «Фав» под управлением мужчины 1979 года рождения. Водитель «Фольксвагена» погиб на месте.

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