С начала года в ДТП на дорогах Калужской области погибли семеро детей-пассажиров

Госавтоинспекция Калужской области опубликовала статистику детского дорожно-транспортного травматизма за первое полугодие этого года.

Фото: Госавтоинспекция Калужской области.

Цифры, обнародованные 31 июля, показывают тревожную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий с участием детей выросло на четверть.

За шесть месяцев зарегистрировали 78 ДТП с детьми до 16 лет. В прошлом году за это же время было 62 случая. Число погибших увеличилось с одного до семи, раненых – с 66 до 88. Все погибшие дети находились в салонах автомобилей в качестве пассажиров.

Количество аварий с детьми-пассажирами выросло с 24 до 39 человек, число раненых в таких ДТП – с 27 до 46. В пяти случаях водители перевозили детей без удерживающих устройств, в одном из таких ДТП погиб ребёнок. Особенно тревожная ситуация в группе детей до 7 лет: в 18 авариях погибли двое, ранены 18 малышей, причём в трёх случаях не было детских кресел – это стоило жизни одному ребёнку.

23 ДТП зафиксировали с детьми-пешеходами– погибших среди них нет. Аварий с участием детей на мототранспорте стало на 12,5% больше (9 случаев), ранены девять человек, погибших нет. Основные причины роста травматизма – нарушения правил перевозки и выезд на встречную полосу.

- Безопасность детей – наша общая задача. Будем помнить, что чужих детей на дороге не бывает, – отмечают автоинспекторы.